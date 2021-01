Crisi di governo, Renzi: «Conte non ha i numeri, non ce la fa senza di noi. In Senato ci asterremo, il Pd apra al dialogo con noi» (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono giorni difficili e frenetici quelli che accompagnano l’esecutivo Conte II. Dopo lo strappo di Italia viva, ufficializzato il 13 gennaio, il premier cerca voti in Senato per raggiungere la “quota 161” che salvi almeno provvisoriamente la tenuta del governo. E intanto, mentre trovare “costruttori” sembra essere più difficile del previsto, Renzi prova a rimescolare ancora le carte, rimettendo in gioco il suo partito (che secondo i sondaggi è sceso al 2,4%): «Siamo disponibili al dialogo», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. «Basta polemiche, parliamo di sanità, di giovani, di futuro. Torniamo alla politica». Già ieri, 16 gennaio, aveva dichiarato al Messaggero che da parte sua non c’è «nessuna preclusione» a riprendere una collaborazione con l’esecutivo. D’altronde, dice oggi al ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono giorni difficili e frenetici quelli che accompagnano l’esecutivoII. Dopo lo strappo di Italia viva, ufficializzato il 13 gennaio, il premier cerca voti inper raggiungere la “quota 161” che salvi almeno provvisoriamente la tenuta del. E intanto, mentre trovare “costruttori” sembra essere più difficile del previsto,prova a rimescolare ancora le carte, rimettendo in gioco il suo partito (che secondo i sondaggi è sceso al 2,4%): «Siamo disponibili al», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. «Basta polemiche, parliamo di sanità, di giovani, di futuro. Torniamo alla politica». Già ieri, 16 gennaio, aveva dichiarato al Messaggero che da parte sua non c’è «nessuna preclusione» a riprendere una collaborazione con l’esecutivo. D’altronde, dice oggi al ...

