Busta paga | quando si può modificare e chi può farlo Alcuni casi pratici

La Busta paga è, come tanti altri, un documento redatto dall'azienda e – si sa – sviste od omissioni possono essere un'eventualità tutt'altro che remota, anche in ipotesi di redazione del cedolino paga a favore del dipendente. Di seguito vogliamo vedere se è possibile correggere o modificare la Busta paga redatta in precedenza ma in modo impreciso e, se sì, come e fino a quando. D'altra parte, una lontana legge del 1953 – ma tuttora vigente – già dispone l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, secondo specifiche regole.

