Boom di iscritti su Signal e l’App si blocca

(Di domenica 17 gennaio 2021) Molti utenti spaventati dalle nuove norme sulla privacy annunciate da WhatsApp hanno scelto di passare aè andata in tilt Spaventati dalle nuove norme sulla privacy, molti utenti hanno deciso di abbandonare WhatsApp e iscriversi a piattaforme ritenute più sicure in tal senso. Tra queste, a pagarne le ‘conseguenze’ è stata, che… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : Whatsapp, con il cambiamento delle norme sulla privacy boom di iscritti a Telegram, #ANSA - CorrNazionale : Molti utenti spaventati dalle nuove norme sulla privacy annunciate da WhatsApp hanno scelto di passare a Signal e l… - MoliPietro : Signal va in tilt dopo il boom di iscritti - agrid1972 : Provata ed è decisamente meglio di Whatsapp. - Diregiovani : Molti utenti spaventati dalle nuove norme sulla #privacy annunciate dall'app di #Facebook hanno scelto di passare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom iscritti

Molti utenti spaventati dalle nuove norme sulla privacy annunciate da WhatsApp hanno scelto di passare a Signal e l’App è andata in tilt Spaventati dalle nuove norme sulla privacy, molti utenti han ...

Boom di iscritti per Signal e l’app va in tilt

Signal e Telegram insidiano il successo di Whatsapp e Messenger: ecco i vantaggi e gli svantaggi delle app per chattare. Insieme a un'altra app criptata, Telegram, Signal è stata la principale benefic ...