(Di domenica 17 gennaio 2021) Era rientrato dopo la convalescenza in Germania seguita all'avvelenamento di cui accusa i servizi di sicurezza russi

ilpost : Alexei Navalny è stato arrestato appena atterrato a Mosca - SkyTG24 : Russia, Alexei Navalny arrestato all'aeroporto di Mosca - Mills_______ : RT @ilpost: Alexei Navalny è stato arrestato appena atterrato a Mosca - yuna_hikari : RT @ilpost: Alexei Navalny è stato arrestato appena atterrato a Mosca - antouninho : RT @MimmoGigliotti: Alexei #Navalny, oppositore di #Putin, torna in #Russia con sua moglie dopo essere stato curato in Germania a seguito p… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexei Navalny

Alexei Navalny, il più noto e combattivo oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è stato arrestato all’aeroporto di Mosca dove era atterrato domenica sera in arrivo dalla Germania dove era ...MOSCA - Non appena ha messo piede in Russia, l'oppositore Alexei Navalny è stato arrestato all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. L'arresto ha avuto luogo al controllo passaporti del terminal ...