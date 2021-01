17 gennaio 1995, la terra trema a Kobe (Di domenica 17 gennaio 2021) Tokyo 17 gennaio 1995 Ero appena sveglio in una fredda giornata ad Hibya e mentre mi accingevo a fare una bella colazione salata stile nipponico, apprendevo dalla televisione il sisma che colpi la cittadina di Kobe nostra seconda patria per il commercio del corallo e delle perle il sisma, di magnitudo 6.8 Richter, ebbe come epicentro l’isola Awaji e fra le città più grandi, Kobe, con la sua popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, fu quella più vicina all’epicentro e che subì i danni maggiori. Si contarono 6.434 morti, 300.000 sfollati circa; moltissime abitazioni vennero distrutte da grossi incendi che si verificarono in seguito alle rotture delle condotte del gas. I vigili del fuoco furono rallentati nelle operazioni di spegnimento dalla rottura della Hashin express way, importante viadotto in tre settori a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Tokyo 17Ero appena sveglio in una fredda giornata ad Hibya e mentre mi accingevo a fare una bella colazione salata stile nipponico, apprendevo dalla televisione il sisma che colpi la cittadina dinostra seconda patria per il commercio del corallo e delle perle il sisma, di magnitudo 6.8 Richter, ebbe come epicentro l’isola Awaji e fra le città più grandi,, con la sua popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, fu quella più vicina all’epicentro e che subì i danni maggiori. Si contarono 6.434 morti, 300.000 sfollati circa; moltissime abitazioni vennero distrutte da grossi incendi che si verificarono in seguito alle rotture delle condotte del gas. I vigili del fuoco furono rallentati nelle operazioni di spegnimento dalla rottura della Hashin express way, importante viadotto in tre settori a ...

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 17 Gennaio 1995 ? Terremoto di magnitudo 7,3 ha luogo nei pressi di Kobe, in Giappone, causando gravi danni e facendo… - sulsitodisimone : 17 Gennaio 1995 ? Terremoto di magnitudo 7,3 ha luogo nei pressi di Kobe, in Giappone, causando gravi danni e facen… - mahiru1024 : RT @fachetti3333: il 17 gennaio. È la giornata per la prevenzione delle calamità (dei sinistri), ed è la giornata dell'attività volontaria… - RyoNarumi1 : @CristinaDragani Sono passati ventisei anni da quando il grande terremoto di Hanshin Awaji ha colpito il 17 gennaio… - 9HUrne5nPVQ7p5h : RT @fachetti3333: il 17 gennaio. È la giornata per la prevenzione delle calamità (dei sinistri), ed è la giornata dell'attività volontaria… -

GROSSETO – Domenica 17 gennaio, sant'Antonio abate, Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei, il sole sorge alle 7.46 e tramonta alle 17.04. Accadeva ...

