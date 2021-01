Uomini e Donne, un altro cavaliere abbandona: “Non mi sento più a mio agio” (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo Michele Dentice, un altro dei cavalieri più belli e amati di questa edizione del trono classico di Uomini e Donne ha lasciato il programma. Stiamo parlando di Simone Bolognesi, quarantenne riminese conosciuto in quanto primo fidanzato di Belen Rodriguez qui in Italia, che da un giorno all’altro non si è più visto in trasmissione e che ha spiegato la sua decisione di lasciare il programma in un lungo post su Instagram. Uomini e Donne, l’addio di Simone Bolognesi “Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche “a strapparmi” qualche sorriso…ma non e? stato facile. Mai, sin dal primo giorno. E chi mi ha seguito ne e? consapevole” ha dichiarato sul popolare social. L’uomo ha dichiarato di non aver mai finto, di non aver mai smesso di essere com è anche ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo Michele Dentice, undei cavalieri più belli e amati di questa edizione del trono classico diha lasciato il programma. Stiamo parlando di Simone Bolognesi, quarantenne riminese conosciuto in quanto primo fidanzato di Belen Rodriguez qui in Italia, che da un giorno all’non si è più visto in trasmissione e che ha spiegato la sua decisione di lasciare il programma in un lungo post su Instagram., l’addio di Simone Bolognesi “Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche “a strapparmi” qualche sorriso…ma non e? stato facile. Mai, sin dal primo giorno. E chi mi ha seguito ne e? consapevole” ha dichiarato sul popolare social. L’uomo ha dichiarato di non aver mai finto, di non aver mai smesso di essere com è anche ...

