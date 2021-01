"Un luogo ideale per la diffusione del virus". Il consulente di Speranza "cancella" Sanremo? Bomba contro Amadeus e la Rai (Di sabato 16 gennaio 2021) Una nave "bolla" per ospitare il pubblico di Sanremo per tutta la durata del Festival: questa l'idea lanciata da Amadeus per evitare lo stravolgimento dello spettacolo a causa della pandemia da Covid. Ma adesso l'ipotesi viene bocciata in tronco da Walter Ricciardi. "E' una cosa un po' rischiosa, deve esser fatta col massimo rigore - ha detto il consulente di Roberto Speranza, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 -. Quando tu confini delle persone all'interno di uno spazio ristretto, come una nave, devi stare attentissimo, perché può esser un luogo di protezione ma se per qualche motivo c'è qualche contagio può diventare anche il luogo ideale per la diffusione". Secondo Ricciardi, quindi, o si presta massima attenzione alla sicurezza o l'idea ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Una nave "bolla" per ospitare il pubblico diper tutta la durata del Festival: questa l'idea lanciata daper evitare lo stravolgimento dello spettacolo a causa della pandemia da Covid. Ma adesso l'ipotesi viene bocciata in tronco da Walter Ricciardi. "E' una cosa un po' rischiosa, deve esser fatta col massimo rigore - ha detto ildi Roberto, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 -. Quando tu confini delle persone all'interno di uno spazio ristretto, come una nave, devi stare attentissimo, perché può esser undi protezione ma se per qualche motivo c'è qualche contagio può diventare anche ilper la". Secondo Ricciardi, quindi, o si presta massima attenzione alla sicurezza o l'idea ...

