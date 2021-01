Scuola: De Luca firma ordinanza, riaprono le terze elementari (Di sabato 16 gennaio 2021) È stata pubblicata l’ordinanza numero 2 del 2021 che apre la Scuola primaria fino alle terze classi. «Con decorrenza dal 16 gennaio e fino al 23 gennaio – recita l’ordinanza – restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. È consentita l’attività in presenza dei servizi educativi e della Scuola dell’infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della Scuola primaria e relative pluriclassi. Resta altresì consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 gennaio 2021) È stata pubblicata l’numero 2 del 2021 che apre laprimaria fino alleclassi. «Con decorrenza dal 16 gennaio e fino al 23 gennaio – recita l’– restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta dellaprimaria, dellasecondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. È consentita l’attività in presenza dei servizi educativi e delladell’infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza dellaprimaria e relative pluriclassi. Resta altresì consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità ...

