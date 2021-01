Sampdoria, quanti club su Damsgaard: c’è anche il West Ham (Di sabato 16 gennaio 2021) Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, continua ad attirare su di sè l’attenzione di diversi club europei La Sampdoria si prepara all’imminente sfida di campionato contro l’Udinese, tenendo sempre un occhio aperto sul calciomercato. Se in entrata i blucerchiati stanno ormai per definire l’arrivo del terzino sinistro Sanasi Sy dall’Amiens, in uscita continuano i rumors sugli innumerevoli interessamenti di alcuni top club europei per Mikkel Damsgaard. Il giovane talento danese, oltre ai già noti apprezzamenti da parte di Tottenham e Inter, ha richiamato l’attenzione di un altro club di Premier League: secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il West Ham starebbe seguendo da vicino il classe 2000, rimandando però ogni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Mikkel, centrocampista della, continua ad attirare su di sè l’attenzione di diversieuropei Lasi prepara all’imminente sfida di campionato contro l’Udinese, tenendo sempre un occhio aperto sul calciomercato. Se in entrata i blucerchiati stanno ormai per definire l’arrivo del terzino sinistro Sanasi Sy dall’Amiens, in uscita continuano i rumors sugli innumerevoli interessamenti di alcuni topeuropei per Mikkel. Il giovane talento danese, oltre ai già noti apprezzamenti da parte di Tottenham e Inter, ha richiamato l’attenzione di un altrodi Premier League: secondo quanto riportato da Sky Sport,ilHam starebbe seguendo da vicino il classe 2000, rimandando però ogni ...

