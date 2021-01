S.T.A.L.K.E.R. 2, nuove informazioni per l'atteso FPS esclusivo di Xbox, fra grafica e protagonista principale (Di sabato 16 gennaio 2021) Gli sviluppatori di GSC Game World sono intervenuti poche ore fa, sulle pagine di Xbox Wire, per parlare del loro nuovo progetto, S.T.A.L.K.E.R. 2, seguito dell'FPS di culto per PC, prossimamente in uscita anche in esclusiva console su Xbox Series X/S. Il team di sviluppo ha voluto immergerci nella cupa ambientazione del titolo che, ricordiamolo, è ambientato nella post-nucleare zona di Chernobyl, più precisamente nella città ucraina di Pripyat, descrivendo alcuni degli scorci che incroceremo nella nostra avventura, fra zone disabitate dove regna un silenzio di tomba, costruzioni abbandonate e piccoli dettagli che potrebbero celare la presenza di qualche essere, forse amico, forse ostile... Il tutto ricordandoci che, durante le nostre esplorazioni, avremo a che fare con le "emissioni", potenti esplosioni di energia molto note ai fan della serie, le ... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 gennaio 2021) Gli sviluppatori di GSC Game World sono intervenuti poche ore fa, sulle pagine diWire, per parlare del loro nuovo progetto, S.T.A.L.K.E.R. 2, seguito dell'FPS di culto per PC, prossimamente in uscita anche in esclusiva console suSeries X/S. Il team di sviluppo ha voluto immergerci nella cupa ambientazione del titolo che, ricordiamolo, è ambientato nella post-nucleare zona di Chernobyl, più precisamente nella città ucraina di Pripyat, descrivendo alcuni degli scorci che incroceremo nella nostra avventura, fra zone disabitate dove regna un silenzio di tomba, costruzioni abbandonate e piccoli dettagli che potrebbero celare la presenza di qualche essere, forse amico, forse ostile... Il tutto ricordandoci che, durante le nostre esplorazioni, avremo a che fare con le "emissioni", potenti esplosioni di energia molto note ai fan della serie, le ...

