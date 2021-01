Ozil fa impazzire i tifosi del Fenerbahce con il suo post

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 gennaio 2021) Potrebbe concludersi a giorni la telenovela relativa a Mesut. Il fantasista tedesco di origini turche, dopo 8 anni dovrebbe lasciare Londra. Sulla prossima destinazione, molto probabile un suo approdo in Turchia. Nelle ultime settimane infatti, lo stesso giocatore aveva accennato ad una possibilità, non smentita della dirigenza del club turco. Nelle ultime ore, lo stesso calciatore ha pubblicato unsu Twitter con due cuori giallo e blu, vicino ad una clessidra, come ad indicare che sia solo questione di tempo. https://t.co/cpicr1zksP — Mesut Özil (@Mesut1088) January 16, 2021 Foto: calcioweb.eu L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.