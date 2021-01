Meteo – Speciale Inverno 1929 uguale Inverno 2021 | le prospettive Parte Terza

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sarà un febbraio simile al? Nelle precedenti analisi (1 –2) abbiamo visto come l’andamentoclimatico della seconda metà di gennaiopotrebbe essere molto simile – praticamente sovrapponibile – allo stesso periodo del gennaio. Ovviamente non possiamo sapere con sicurezza quanto freddo farà e dove, ma sappiamo che l’aria fredda è in

Sarà un febbraio simile al 1929? Nelle precedenti analisi (parte 1 – parte 2) abbiamo visto come l'andamento meteo climatico della seconda metà di gennaio 2021 potrebbe essere molto simile – ...