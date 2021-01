Medico morto a Mantova per Covid, l’autopsia conferma “decesso per patologie preesistenti” (Di sabato 16 gennaio 2021) Nessuna correlazione con il vaccino. l’autopsia, eseguita sul Medico di 64 anni morto nel Mantovano per Covid, ha confermato che il suo decesso è “ascrivibile alle patologie preesistenti, aggravate da fatto acuto cardiaco” e “non è stato individuato alcun elemento che possa ricondurre a una delle condizioni descritte in letteratura nei casi di reazioni avverse per vaccini comunemente utilizzati”. Il chirurgo aveva ricevuto il vaccino e per confermare che non ci fosse alcun nesso con la somministrazione era stato deciso l’esame. Il riscontro diagnostico è stato effettuato oggi dall’équipe composta da un Medico legale e un anatomopatologo dell’Asst Mantova, nonché da Andrea Piccinini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Nessuna correlazione con il vaccino., eseguita suldi 64 anninelno per, hato che il suoè “ascrivibile alle, aggravate da fatto acuto cardiaco” e “non è stato individuato alcun elemento che possa ricondurre a una delle condizioni descritte in letteratura nei casi di reazioni avverse per vaccini comunemente utilizzati”. Il chirurgo aveva ricevuto il vaccino e perre che non ci fosse alcun nesso con la somministrazione era stato deciso l’esame. Il riscontro diagnostico è stato effettuato oggi dall’équipe composta da unlegale e un anatomopatologo dell’Asst, nonché da Andrea Piccinini ...

