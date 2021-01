Le arance | ricchezza d’inverno | come cucinarle in modo originale RICETTE

Leggi su velvetmag

(Di sabato 16 gennaio 2021) Lesono un frutto invernale ricco di vitamina C, di un colore allegro, solare e fanno bene a tantissime cose. Indispensabili nella nostra alimentazione, non sono solo un frutto: dunque andiamo a vedereutilizzarle anche in cucina in piatti succulenti da leccarsi i baffi! Tutto quello che c’è in un’arancia e che devi sapere Siamo nel pieno dell’inverno più freddo e con esso c’è la necessità di assumere delle vitamine per proteggere il sistema immunitario. Lesono una. Vi ricordate da bambini quando la nonna o la mamma vi dicevano “ bevi la spremuta d’arancia che ti fa bene, contiene vitamina C”? Eravamo costretti a berla sapendo che non ci saremmo ammalati d’influenza. Eccoci qui allora, facciamo un po’ di chiarezza poiché lenon contengono solo la preziosa vitamina ...