Lanuvio | almeno 5 morti in casa di riposo | ipotesi monossido di carbonio

ROMA – Tragedia nella notte in una casa di riposo a Lanuvio, ai Castelli Romani. Una decina di anziani sono stati ritrovati questa mattina in stato di incoscienza e per cinque di loro la morte sarebbe stata gia' accertata. La causa ipotizzata al momento sarebbe quella del monossido di carbonio.

Tragedia alla Casa di cura Villa dei Diamanti a Lanuvio. Un addetto alla struttura arrivando questa mattina ha trovato tutti i presenti (12, di cui due operatori sanitari e 10 ospiti) privi di sensi.

