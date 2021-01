DIRETTA Sampdoria-Udinese: segui la partita LIVE (Di sabato 16 gennaio 2021) Alle 20.45 si chiude il sabato della 18^ giornata di Serie A, si affrontano allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria e Udinese. A Marassi si chiude il sabato di Serie A, con la Sampdoria che ospita l’Udinese. La compagnie blucerchiata è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta in casa dello Spezia. I friulani, al tempo stesso, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 gennaio 2021) Alle 20.45 si chiude il sabato della 18^ giornata di Serie A, si affrontano allo stadio Luigi Ferraris. A Marassi si chiude il sabato di Serie A, con lache ospita l’. La compagnie blucerchiata è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta in casa dello Spezia. I friulani, al tempo stesso, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Diretta/ Sampdoria Udinese (Serie A) streaming video DAZN: voglia di riscatto - sportli26181512 : Sampdoria-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari: Ranieri e Gotti vogliono lasciarsi alle spalle le sconf… - sportli26181512 : Torino-Spezia, dove vedere la partita in tv: gli orari: I granata devono far punti per allontanarsi dalla zona retr… - infoitsport : Diretta Sampdoria-Udinese ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta Sampdoria-Udinese ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: I ragazzi di Ranieri… -