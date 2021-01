DIRETTA/ Reggina Lecce (risultato 0-1) video streaming DAZN: espulso Coda! (Di sabato 16 gennaio 2021) DIRETTA Reggina Lecce. streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021)e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie B.

agostin51917794 : La DIRETTA di Reggina-Lecce - - De_Sand88 : RT @Lega_B: ??? Ultima gara del sabato valido per questa lunga 18^ giornata di #SerieBKT. Al Granillo, alle 16, c’è la sfida tra @reggina_19… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Reggina-Lecce 0-0 in diretta su - Lega_B : ??? Ultima gara del sabato valido per questa lunga 18^ giornata di #SerieBKT. Al Granillo, alle 16, c’è la sfida tra… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #SerieB - Tra qualche minuto in campo Reggina 1914 e U.S. Lecce . La nostra diretta testuale -