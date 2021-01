De Paul e quel ‘vizio’ di giocare di suola: “Imparato giocando a calcetto e guardando Riquelme…” (Di sabato 16 gennaio 2021) Interessante intervista rilasciata da Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo dell'Udinese e dell'Argentina, ai microfoni di DAZN in vista della partita contro la Sampdoria. Il numero 10 ha parlato di una caratteristica tecnica che lo distingue: l'uso della suola per dribblare i rivali. "Mi piace giocare con la suola. Io sono nato giocando a calcetto e si gioca tanto così", ha dichiarato il classe 1994. "Preso spunto da Riquelme? Beh, lui è stato uno dei miei giocatori preferiti nel suo tempo. Quando lui metteva la palla sotto la suola era difficile che gliela rubassero. guardando lui da bambino ho iniziato a farlo anche io. Certo, lui è un maestro ma anche io ho questa caratteristica sì...".caption id="attachment 1047797" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Interessante intervista rilasciata da Rodrigo De, centrocampista offensivo dell'Udinese e dell'Argentina, ai microfoni di DAZN in vista della partita contro la Sampdoria. Il numero 10 ha parlato di una caratteristica tecnica che lo distingue: l'uso dellaper dribblare i rivali. "Mi piacecon la. Io sono natoe si gioca tanto così", ha dichiarato il classe 1994. "Preso spunto da Rime? Beh, lui è stato uno dei miei giocatori preferiti nel suo tempo. Quando lui metteva la palla sotto laera difficile che gliela rubassero.lui da bambino ho iniziato a farlo anche io. Certo, lui è un maestro ma anche io ho questa caratteristica sì...".caption id="attachment 1047797" ...

