C’è posta per te, rivuole un rapporto con i figli dopo 7 anni: “Troppo rancore” (Di domenica 17 gennaio 2021) Giovanna, è madre di 3 figli Carlo, Cristian e Antonio. PurTroppo la donna non ha rapporti con loro, tranne con il più piccolo, da quando ha lasciato il marito, che ha denunciato per abusi. Ben 7 anni senza parlare con loro, che l’hanno spinta a rivolgersi a Maria De Filippi e al suo C’è posta per te. Giovanna, un matrimonio difficile Carlo e Antonio sono 7 anni che rifiutano rapporti con la madre e quando la incontrano per strada non la salutano nemmeno, e anzi la insultavano, racconta Maria De Filippi. I ragazzi sarebbero convinti che lei abbia rovinato la vita al padre, la considerano la carnefice e il padre la vittima. Giovanna però non ha avuto un matrimonio sereno. Innamorata a 19 anni, ha subito chiaro che l’allora fidanzato era un uomo molto geloso. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Giovanna, è madre di 3Carlo, Cristian e Antonio. Purla donna non ha rapporti con loro, tranne con il più piccolo, da quando ha lasciato il marito, che ha denunciato per abusi. Ben 7senza parlare con loro, che l’hanno spinta a rivolgersi a Maria De Filippi e al suo C’èper te. Giovanna, un matrimonio difficile Carlo e Antonio sono 7che rifiutano rapporti con la madre e quando la incontrano per strada non la salutano nemmeno, e anzi la insultavano, racconta Maria De Filippi. I ragazzi sarebbero convinti che lei abbia rovinato la vita al padre, la considerano la carnefice e il padre la vittima. Giovanna però non ha avuto un matrimonio sereno. Innamorata a 19, ha subito chiaro che l’allora fidanzato era un uomo molto geloso. ...

