Ai democratici non conviene un Conte forte (Di sabato 16 gennaio 2021) "La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi'. Così il Vangelo di Marco. Al Signore, oggi, il cattolico ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) "La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi'. Così il Vangelo di Marco. Al Signore, oggi, il cattolico ...

stefanoepifani : Il punto non è se sia giusto o meno bannare Trump, ma il processo che legittima una azione del genere. Oggi è facil… - NicolaPorro : L’intento di #NancyPelosi e dei democratici non è soltanto quello di destituire #Trump ma soprattutto quello di...… - MauriM6 : RT @marinaamoretti6: Ma vi rendete conto che i 'democratici' della sx dicono che non bisogna votare perché rischierebbe di vincere la destr… - pborghilivorno : #controcorrente #democratici grandi manovre attorno a questa sempre più strano governo e a chi lo presiede (che non… - CiralliFabio : @ProvenSimon @GiorgiaMeloni Beh che? Bisogna guardare i fatti : sono l'unica cosa che conta!! Fatti = Italia allo s… -

Ultime Notizie dalla rete : democratici non Ai democratici non conviene un Conte forte Quotidiano.net NON CI RESTA CHE PIANGERE.

Quello che sta accadendo con Renzi era già accaduto con Salvini con la prima coalizione. Grazie al M5S la Lega era entrata a far parte di un governo, aveva ottenuto un ministero importante, gli Inter ...

Dovranno elogiare Scilipoti. L'imbarazzo ipocrita dei democratici

Non sono un suo grande fan, e lui giustamente se ne sbatterà ... noi che abbiamo sensibilità democratica, se questo spettacolo lo avesse offerto la destra? Saremmo stati dei cantori e dei soloni ...

Quello che sta accadendo con Renzi era già accaduto con Salvini con la prima coalizione. Grazie al M5S la Lega era entrata a far parte di un governo, aveva ottenuto un ministero importante, gli Inter ...Non sono un suo grande fan, e lui giustamente se ne sbatterà ... noi che abbiamo sensibilità democratica, se questo spettacolo lo avesse offerto la destra? Saremmo stati dei cantori e dei soloni ...