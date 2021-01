Wikipedia compie 20 anni | tra prodigi e bufale lunghe anche 14 anni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “L’unica via a lungo termine per la pace, la prosperità e la libertà è la conoscenza”: con queste parole il fondatore diJimmy Wales ha celebrato i vent’della sua creatura, nata il 15 gennaio 2001. La piattaforma, con i suoi 55 milioni di articoli scritti solo da volontari in 300 lingue, è un pozzo di saggezza condivisa senza il quale oggi non sapremmo immaginare la nostra quotidianità. Un dubbio improvviso a cena con gli amici? “Controlliamo su” è il leitmotiv. Ma se da una parte l’enciclopedia libera ha saputore ilo di mettere a disposizione di tutti il sapere del mondo, dall’altro ha spesso fatto i conti con il non essere sorretta da criteri scientifici. L’enciclopedia Treccani e la Garzanti - tanto per nominarne alcune - sono lontane ...