Milano | a fuoco capannone di Amazon | danni ingenti ma nessun ferito VIDEO

(Di sabato 16 gennaio 2021) Un incendio è scoppiato venerdì sera, intorno alle 21, in undi. Sul posto, in via Aurelio Nicolodi 11, sono stati inviati sette mezzi dei vigili del, un'ambulanza e un'automedica del 118. L'incendio è stato domato poco prima delle 23 dai vigili deldi. Non ci sono feriti, come confermato anche dal 118, che aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica a scopo precauzionale.al. Sulle cause dell'incendio indaga la polizia.Fiamme alte 10 metriLe fiamme hanno raggiunto i 10 metri ma i soccorritori hanno messo in salvo i 26 lavoratori di aziende e cooperative presenti in quel momento neldi