Grande Fratello Vip 2020 non va in onda, il pubblico vuole Alfonso Signorini fuori! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 2020 non va in onda oggi, 15 gennaio, e l'appuntamento con i fan è fissato per lunedì quando i vipponi torneranno di nuovo in onda forse per scoprire che la durante del programma sarà prolungata ancora di una settimana. In queste ore si è parlato molto del calo fisico e morale dei concorrenti soprattutto in relazione a quello che succede nel confessionale e, in particolare, con le parole della psicologa del programma che starebbe boicottando i concorrenti storici, ma perché? Il pubblico è sempre pronto ad inveire contro la produzione di questa edizione ma, soprattutto, contro Alfonso Signorini che spesso e volentieri continua a ribadire il fatto che questa edizione porta anche la sua firma. Non sempre questo è stato positivo, non ...

