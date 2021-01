GIOCO E FISCO | UNA PARTITA APERTA

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Che ilsia una fonte di entrate per l’erario, non è un mistero. Cerchiamo però di capire esattamente in che misura. Per farlo attingiamo dai dati ufficiali e guardiamo ai numeri. Diverse nuove disposizioni in materia disono state inserite con la legge di bilancio 2019, tra queste: l’incremento dell’1,35 e dell’1,25 per cento delle aliquote