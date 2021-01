Ghirelli a CF: «Juve dimostra il valore seconde squadre» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha inviato nella giornata di oggi una lettera a Calcio e Finanza sul tema delle seconde squadre. Ringraziando il numero uno della Lega Pro, pubblichiamo integralmente l’intervento. «Il calcio deve investire sui giovani e sulla loro crescita. È la base per il futuro. L’esperienza della Juventus, in particolare, con Hamza Rafia L'articolo Ghirelli a CF: «Juve dimostra <br> il valore seconde squadre» Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesco, presidente della Lega Pro, ha inviato nella giornata di oggi una lettera a Calcio e Finanza sul tema delle. Ringraziando il numero uno della Lega Pro, pubblichiamo integralmente l’intervento. «Il calcio deve investire sui giovani e sulla loro crescita. È la base per il futuro. L’esperienza dellantus, in particolare, con Hamza Rafia L'articoloa CF: «

il

GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Ghirelli (@LegaProOfficial) a Calcio e Finanza: «La Juventus in Coppa Italia ha dimostrato l'importanza delle seconde sq… - ilcano22 : RT @CalcioFinanza: Ghirelli (@LegaProOfficial) a Calcio e Finanza: «La Juventus in Coppa Italia ha dimostrato l'importanza delle seconde sq… - CalcioFinanza : Ghirelli (@LegaProOfficial) a Calcio e Finanza: «La Juventus in Coppa Italia ha dimostrato l'importanza delle secon… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ghirelli a CF: Juve dimostra importanza seconde squadre: Francesco Ghirelli, presidente della… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Ghirelli, Seconde squadre progetto competitivo per C N.1 L. Pro, Juve con Rafia dimostra giovani possono crescere -