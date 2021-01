GF Vip | i Prelemi al capolinea? I dubbi di Pierpaolo e il monito di Zorzi | “Eppure lo sapevano”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo il confronto con la psicologa del Gf Vip,Pretelli sente il bisogno di rivedere alcuni aspetti della sua love story: è la fine del duo? E nel frattempo Tommasodice la sua Momenti di resoconti o, forse, di resa dei conti quelli fra i vipponiPretelli e Giulia Salemi. I due, nel corso di queste settimane, hanno dato vita ad una love story chiacchieratissima e fortemente osteggiata dalla famiglia di lui. Proprio i commenti dei parenti, in particolare del fratello Giulio, che continua a dire la sua all’interno di molti salotti televisivi, avevano fatto andare il modello su tutte le furie, alimentando in lui una forte instabilità emotiva . Proprio in relazione a questo suo stato d’animo, ieriè stato chiamato in confessionale per avere un confronto con la ...