rep_torino : Droga, la Cassazione annulla la condanna all'ex juventino Padovano: 'Processo da rifare' [aggiornamento delle 17:56] - cronaca_news : Droga, la Cassazione annulla la condanna all'ex juventino Padovano: 'Processo da rifare' - salernotoday : Angri, tonnellata di hashish nascosta sotto ponte autostrada: camionista condannato -

Ultime Notizie dalla rete : Droga Cassazione

La Repubblica

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna inflitta in secondo grado a Michele Padovano, storico attaccante del Cosenza e della Juve.È stata annullata dalla Cassazione la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione che era stata inflitta a Torino, per reati di droga, a Michele Padovano, ex calciatore della Juventus. Per decisione ...