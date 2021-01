Conte al Colle, ma non si dimette. La crisi si decide in Parlamento. Il presidente del Consiglio vede Mattarella. E si prepara allo showdown a Palazzo Madama (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si avvicina la resa dei conti tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. La partita per risolvere la crisi di governo subisce un’accelerazione come chiedeva, del resto, il capo dello Stato. Lunedì il premier andrà alla Camera e poi martedì al Senato per tenere le comunicazioni sul quadro politico attuale, dopo le dimissioni della delegazione di Iv dal governo. Comunicazioni che avranno “carattere fiduciario”. Quindi, dopo il dibattito, la votazione che seguirà si svolgerà con le modalità del voto di fiducia, palese e con appello nominale. Ed è allora che usciranno allo scoperto i responsabili o costruttori, come si preferisce chiamarli. Sarà un voto di fiducia su un nuovo programma e dunque l’occasione per verificare l’esistenza di una nuova maggioranza. Il premier ieri è salito al Colle per il secondo giorno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Si avvicina la resa dei conti tra Giuseppee Matteo Renzi. La partita per risolvere ladi governo subisce un’accelerazione come chiedeva, del resto, il capo dello Stato. Lunedì il premier andrà alla Camera e poi martedì al Senato per tenere le comunicazioni sul quadro politico attuale, dopo le dimissioni della delegazione di Iv dal governo. Comunicazioni che avranno “carattere fiduciario”. Quindi, dopo il dibattito, la votazione che seguirà si svolgerà con le modalità del voto di fiducia, palese e con appello nominale. Ed èra che uscirannoscoperto i responsabili o costruttori, come si preferisce chiamarli. Sarà un voto di fiducia su un nuovo programma e dunque l’occasione per verificare l’esistenza di una nuova maggioranza. Il premier ieri è salito alper il secondo giorno ...

