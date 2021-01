Andato a ruba lo Xiaomi Mi Watch su Amazon: scorte già finite? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era stato annunciato un po’ di tempo fa lo Xiaomi Mi Watch, finalmente arrivato anche in Italia (come da noi anticipato qualche giorno fa). Lo smartWatch può essere acquistato su mi.com, presso i Mi Store fisici e su Amazon, nelle tre colorazioni Beige, Black e Navy Blue. Il prezzo ufficiale è di 129,99 euro, ma solo per 24 ore nella giornata di oggi 15 gennaio a partire da mezzanotte è possibile portarselo a casa a 99,99 euro su mi.com e Amazon. Dispiace dovervi dire che le scorte disponibili su Amazon sono già esaurite, a dimostrazione di quanto lo smartWatch abbia convinto gli utenti. Il dispositivo tornerà sicuramente ad occupare le pagine del noto e-commerce, non sappiamo dirvi però se al prezzo speciale di 99,99 euro, o se a prezzo pieno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era stato annunciato un po’ di tempo fa loMi, finalmente arrivato anche in Italia (come da noi anticipato qualche giorno fa). Lo smartpuò essere acquistato su mi.com, presso i Mi Store fisici e su, nelle tre colorazioni Beige, Black e Navy Blue. Il prezzo ufficiale è di 129,99 euro, ma solo per 24 ore nella giornata di oggi 15 gennaio a partire da mezzanotte è possibile portarselo a casa a 99,99 euro su mi.com e. Dispiace dovervi dire che ledisponibili susono già esaurite, a dimostrazione di quanto lo smartabbia convinto gli utenti. Il dispositivo tornerà sicuramente ad occupare le pagine del noto e-commerce, non sappiamo dirvi però se al prezzo speciale di 99,99 euro, o se a prezzo pieno ...

