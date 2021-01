Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Michele Abbandona Il Programma! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina attacca Maurizio continuando a sostenere che abbia un’altra donna, mentre Michele prende la decisione di Abbandonare il programma, in lacrime a causa di Roberta… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato nuovamente di Gemma e Maurizio. Quest’ultimo non sembra essere intenzionato a trascorrere il Capodanno con la Galgani, ed è stato attaccato da Gemma. Uno spazio è stato dedicato anche a Roberta e Michele. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina attacca Maurizio! La Puntata si apre ripartendo da Gemma, ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 14 gennaio 2021)di: Tina attacca Maurizio continuando a sostenere che abbia un’altra donna, mentreprende la decisione dire il programma, in lacrime a causa di Roberta… Nellaquotidiana di, si è parlato nuovamente di Gemma e Maurizio. Quest’ultimo non sembra essere intenzionato a trascorrere il Capodanno con la Galgani, ed è stato attaccato da Gemma. Uno spazio è stato dedicato anche a Roberta e. Ecco che cosa è successo nelladidi: Tina attacca Maurizio! Lasi apre ripartendo da Gemma, ...

