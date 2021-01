The Callisto Protocol collegato a PUBG? Il papà di Dead Space svela nuovi dettagli (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'anno scorso abbiamo assistito alla spaventosa rivelazione di The Callisto Protocol, un imminente titolo horror di nuova generazione da alcune delle menti che hanno dato vita all'amato franchise di Dead Space. Mentre tutto ciò che abbiamo al momento è un trailer in CGI e pochi dettagli, forse uno degli aspetti più strani del gioco è che è canonicamente connesso al titolo battle royale, PUBG. Oggi appendiamo qualche informazione in più su ciò che comporterà questa connessione tra i due giochi. Parlando con Gamesradar, Glen Schofield di Striking Distance ha spiegato questa strana connessione. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'anno scorso abbiamo assistito alla spaventosa rivelazione di The, un imminente titolo horror di nuova generazione da alcune delle menti che hanno dato vita all'amato franchise di. Mentre tutto ciò che abbiamo al momento è un trailer in CGI e pochi, forse uno degli aspetti più strani del gioco è che è canonicamente connesso al titolo battle royale,. Oggi appendiamo qualche informazione in più su ciò che comporterà questa connessione tra i due giochi. Parlando con Gamesradar, Glen Schofield di Striking Distance ha spiegato questa strana connessione. Leggi altro...

AnGeL3DaRk3 : RT @Eurogamer_it: Nuovi dettagli sulla connessione tra #TheCallistoProtocol e #PUBG. - Eurogamer_it : Nuovi dettagli sulla connessione tra #TheCallistoProtocol e #PUBG. - infoitscienza : The Callisto Protocol: sfrutterà al massimo le funzioni del DualSense di PS5 - infoitscienza : The Callisto Protocol: nuovi dettagli sull’utilizzo del DualSense di PS5 - infoitscienza : The Callisto Protocol per PS5 | da una grafica next-gen ' reale' alle funzionalità del DualSense -