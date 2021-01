Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco: i dettagli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi, il leader di Foza Italia si trovava vicino Nizza quando ha avuto problemi cardiaci. Le parole di Zangrillo Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco. Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, vicino Nizza. Come ha dichiarato Zangrillo, il suo medico di fiducia che l’ha curato durante il Covid, ha ritenuto più prudente non trasportarlo in Italia. Il medico ha detto che lunedì si era recato di persona dove risiede temporaneamente Berlusconi e dove ha trascorso anche il lockdown. Dopo la visita ha ritenuto opportuno il ricovero ha riferito all’Ansa. POTREBBE INTERESSATI ANCHE >>> Fan di Trump, arrestato a Capitol Hill e trovato morto in casa Ck12 Giornale. Leggi su ck12 (Di giovedì 14 gennaio 2021), il leader di Foza Italia si trovava vicino Nizza quando ha avuto problemi cardiaci. Le parole di Zangrilloè statopresso il Centro Cardiotoracico del Principato di. Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, vicino Nizza. Come ha dichiarato Zangrillo, il suo medico di fiducia che l’ha curato durante il Covid, ha ritenuto più prudente non trasportarlo in Italia. Il medico ha detto che lunedì si era recato di persona dove risiede temporaneamentee dove ha trascorso anche il lockdown. Dopo la visita ha ritenuto opportuno il ricovero ha riferito all’Ansa. POTREBBE INTERESSATI ANCHE >>> Fan di Trump, arrestato a Capitol Hill e trovato morto in casa Ck12 Giornale.

