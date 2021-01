Resident Evil: in arrivo la closed beta dedicata ad un nuovo misterioso gioco multiplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Non solo ci sono state le prime informazioni sull'imminente Resident Evil Showcase in cui sapremo qualcosa di più su Resident Evil Village; Capcom ha anche annunciato una fase closed beta per un gioco ancora sconosciuto dell'universo di Resident Evil. Molto presto infatti alcuni fortunati potranno provare in anteprima il gioco sia su PlayStation 4 che su Xbox One. La prima fase di test inizierà il 27 gennaio. L'ultima possibilità per provare il nuovo gioco è il 31 gennaio. Da ora fino a venerdì, alle 16:00, è possibile registrarsi tramite il sito Web di Capcom. Può partecipare chi ha un ID Capcom collegato al programma Resident Evil Ambassador al rank ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Non solo ci sono state le prime informazioni sull'imminenteShowcase in cui sapremo qualcosa di più suVillage; Capcom ha anche annunciato una faseper unancora sconosciuto dell'universo di. Molto presto infatti alcuni fortunati potranno provare in anteprima ilsia su PlayStation 4 che su Xbox One. La prima fase di test inizierà il 27 gennaio. L'ultima possibilità per provare ilè il 31 gennaio. Da ora fino a venerdì, alle 16:00, è possibile registrarsi tramite il sito Web di Capcom. Può partecipare chi ha un ID Capcom collegato al programmaAmbassador al rank ...

