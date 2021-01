Porto di Salerno | 26 clandestini nei container

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Erano nascosti nei duedi una nave proveniente dalla Turchia i 26scoperti all’alba di oggi neldi. Gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, diretti dal vice questore aggiunto Giuliana Postiglione, li hanno sorpresi mentre stavano provando ad uscire dal cassone nel quale, probabilmente, sono rimasti chiusi per oltre tre giorni. La nave porta, infatti, era partita daldi Aliaga lunedi’ sera ed e’ arrivata a destinazione nella mattinata di ieri. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono buone. Dei 26, 20 sono maggiorenni (8 uomini e 12 donne) e 6 minorenni (una ragazza e 5 ragazzi). Per i primi saranno attivate le procedure di respingimento a bordo dello stesso vettore, mentre i 6 minori non ...