Pomezia: parte il progetto 'Cibiltà' contro gli sprechi alimentari

Utilizzare il cibo consapevolmente, evitando gli sprechi. Con questo spirito nasce il progetto "Cibiltà. Usiamo il cibo civilmente. Stop agli sprechi", promosso dal Comune di Pomezia grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale. L'iniziativa – che coinvolge a vario titolo ristoratori, negozi di alimentari, scuole e famiglie – mira a sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare, offrendo nuove possibilità di realizzare concretamente un cambiamento nel nostro stile di vita. Un esempio? Verranno consegnati ai ristoratori aderenti vetrofanie di riconoscimento e Family Bag in materiale eco sostenibile per consentire ai clienti di portare a casa eventuali eccedenze di cibo dal ristorante. E ancora: sono previsti "sacchetti anti spreco" da consegnare alle scuole e azioni concrete ...

