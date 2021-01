Napoli, Osimhen ancora positivo al tampone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Napoli - Nulla di nuovo dal fronte Osimhen : l'attaccante del Napoli è risultato ancora positivo al tampone del covid-19, e per questo motivo continuerà a rimanere in isolamento. Questo il tweet del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021)- Nulla di nuovo dal fronte: l'attaccante delè risultatoaldel covid-19, e per questo motivo continuerà a rimanere in isolamento. Questo il tweet del ...

DiMarzio : #Napoli, ancora tampone positivo per #Osimhen - RealPiccinini : @MarcoMacagnino5 Mertens ha fatto 130 gol col Napoli e Osimhen è costato 70 milioni, Rebic 5. Ma si può anche non e… - Notiziedi_it : Osimhen è ancora positivo, l’attesa del Napoli si allunga - SSCNapoliFeed : Osimhen è ancora positivo, l'attesa del Napoli si allunga - ottopagine : Napoli, nuovo tampone per Osimhen: ecco l'esito #Napoli -