Il vescovo di Treviso dice ' vaccinatevi' e viene travolto dai no-vax

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildi, Michele Tomasi, finisce nel mirino dei no vax . Galeotte le sue dichiarazioni d'appoggio a Papa Francesco, secondo cui vaccinarsi è doveroso oltre a essere una scelta etica. ...

antennatre : TREVISO | IL VESCOVO: «DAL PAPA PAROLE DI VERITA’, IL VACCINO SCELTA ETICA» -

MONASTIER - Aveva 89 anni: ieri in casa di cura a Monastier si è spento per un infarto Don Adriano Toffoli. Aveva servito nel tempio di San Nicolò a Treviso, prima era stato parroco per oltre vent'ann ...