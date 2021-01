Governo: Calenda, 'una disdicevole farsa' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - La crisi di Governo è "una disdicevole farsa, uno scontro tra due ego in un momento drammatico per il Paese". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda' ospite di 'Start' su Sky Tg 24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - La crisi diè "una, uno scontro tra due ego in un momento drammatico per il Paese". Lo afferma il leader di Azione, Carlo' ospite di 'Start' su Sky Tg 24.

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - tizziviola : RT @Gi71376847: Stimo Calenda per molti versi , ma non lo capisco: ha chiesto di continuò a Renzi di dissociarsi da questo governo. Nel mom… - Unodeisette : @CarloCalenda Sig.Calenda, crolla il governo e lei mi va alla Romanina... Si contenga e venga in aula, cribbio!! - TV7Benevento : Governo: Calenda, 'una disdicevole farsa'... - pierodallerive : @paolobarbieri62 @CarloCalenda Nonostante non ami #Calenda, direi che la follia di #Renzi è nota ai più... se avess… -