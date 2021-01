Bologna, Soriano: «Questa è una squadra seria, non abbiamo perso grinta» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra calciomercato e il sogno di andare all’Europeo, Roberto Soriano ha fatto il punto sulla stagione del Bologna Roberto Soriano ha rilasciato un’intervista a Corriere dello Sport parlando della stagione del Bologna e del suo rendimento personale. Le sue parole CAMPIONATO – «Quando le cose non vanno bene ognuno deve farsi un esame di coscienza, guardarsi dentro e chiedersi come mai. Se tutti lo fanno, possiamo fare di più durante la partita. Anche se ci sono tanti giovani, Questa è una squadra seria, fatta di persone. Non è vero che abbiamo perso grinta, noi stiamo dando tutto, non è la voglia che sta mancando». FEELING – «Questo è sempre stato un gruppo unito, tra giovani e vecchi non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra calciomercato e il sogno di andare all’Europeo, Robertoha fatto il punto sulla stagione delRobertoha rilasciato un’intervista a Corriere dello Sport parlando della stagione dele del suo rendimentonale. Le sue parole CAMPIONATO – «Quando le cose non vanno bene ognuno deve farsi un esame di coscienza, guardarsi dentro e chiedersi come mai. Se tutti lo fanno, possiamo fare di più durante la partita. Anche se ci sono tanti giovani,è una, fatta dine. Non è vero che, noi stiamo dando tutto, non è la voglia che sta mancando». FEELING – «Questo è sempre stato un gruppo unito, tra giovani e vecchi non ...

bologna_sport : #Bologna, parla il leader Soriano - Fantacalcio : Bologna, Soriano: 'Mihajlovic ci sprona. Barrow e Orsolini faranno meglio' - lillydessi : Genoa, la cura Ballardini funziona: Bologna ko 2-0 - keccov : @francescoeffe10 Non me ne parlare anche se vivendo a Bologna ed avendo visto cosa hanno combinato qui Lyanco e Sor… - infoitsport : Bologna-Udinese 2-2, le pagelle: Arslan-gol in zona Cesarini, Soriano assente ingiustificato -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Soriano Bologna, le pagelle di CM: Soriano si impantana, Vignato prova ad accendere la luce Calciomercato.com Bologna, Soriano: «Questa è una squadra seria, non abbiamo perso grinta»

Tra calciomercato e il sogno di andare all'Europeo, Roberto Soriano ha fatto il punto sulla stagione del Bologna ...

Stadio – Soriano: “Siamo un gruppo unito, dobbiamo avere più coraggio”

Intervistato da Stadio, Roberto Soriano ha parlato a tutto tondo del momento in casa Bologna. Tanti i temi toccati, da Sinisa Mihajlovic alle difficoltà di questo campionato, fino agli obiettivi reali ...

Tra calciomercato e il sogno di andare all'Europeo, Roberto Soriano ha fatto il punto sulla stagione del Bologna ...Intervistato da Stadio, Roberto Soriano ha parlato a tutto tondo del momento in casa Bologna. Tanti i temi toccati, da Sinisa Mihajlovic alle difficoltà di questo campionato, fino agli obiettivi reali ...