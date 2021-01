“Ancora non lo avete capito?”. Gemma Galgani, parla lui e mette tutto in piazza: per la dama saranno giorni durissimi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le feste di Natale hanno messo in crisi il rapporto tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La distanza dal cavaliere ha reso nervosa la dama torinese che si è dichiarata scontenta di Maurizio che non le avrebbe dimostrato la sua presenza. Ma per Gemma durante la puntata di mercoledì 13 gennaio c’è una sorpresa: nello studio di “Uomini e Donne” arriva un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla. Si tratta di Adel un uomo di origini egiziane che vive e lavora a Torino. “Sono qui per la mummia”, scherza Adel che risponde così alle provocazioni di Tina che spesso ha preso in giro Gemma chiamandola “mummia”, a causa della sua età. “Ti seguo da tempo, e ti ho vista anche in un ristorante a Torino”, Adel vuole iniziare subito la frequentazione con la dama torinese e le propone un ballo sulle note ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le feste di Natale hanno messo in crisi il rapporto trae Maurizio Guerci. La distanza dal cavaliere ha reso nervosa latorinese che si è dichiarata scontenta di Maurizio che non le avrebbe dimostrato la sua presenza. Ma perdurante la puntata di mercoledì 13 gennaio c’è una sorpresa: nello studio di “Uomini e Donne” arriva un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla. Si tratta di Adel un uomo di origini egiziane che vive e lavora a Torino. “Sono qui per la mummia”, scherza Adel che risponde così alle provocazioni di Tina che spesso ha preso in girochiamandola “mummia”, a causa della sua età. “Ti seguo da tempo, e ti ho vista anche in un ristorante a Torino”, Adel vuole iniziare subito la frequentazione con latorinese e le propone un ballo sulle note ...

marcotravaglio : FINALMENTE TE NE VAI Il vero spettacolo non è l’Innominabile che parla tre ore senza dire nulla, se non che apre la… - ZZiliani : Dunque: con #Suarez c’era già l’accordo economico, ma Paratici non sapeva che non avesse passaporto europeo (!) e h… - FBiasin : 'Perché bla bla bla bla bla. Del resto bla bla bla bla bla. E anche bla bla bla bla bla. E quindi bla bla bla bla b… - danileleorsato : RT @matteosalvinimi: ...riferire se abbia ancora una maggioranza. Se Conte non ha più i numeri eviti di tenere fermo il Paese e si faccia d… - Nico6410 : @matteorenzi @TeresaBellanova @elenabonetti @ivanscalfarotto Le due ministre ai Suoi lati sembravano le veline al R… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora non Covid: presidente Vda, su sci situazione ancora non chiara Agenzia ANSA Benifei: "Per giustificarsi Renzi non tiri fuori il Mes. L'Europa non capisce certi giochi di palazzo"

Parla il capo della delegazione Pd al Parlamento europeo: "A molti risulta difficile comprendere come possa ora Renzi eventualmente rientrare dopo le cose che ha detto e le accuse che ha lanciato" ...

Il 2020 in Cina è stato l'anno della grande repressione

Da Hong Kong a Wuhan fino alle persecuzioni degli Uiguri: "Il periodo più buio dal massacro del 1989 che pose fine al movimento democratico di piazza Tiananmen", dice Humans Rights Watch nel suo ultim ...

Parla il capo della delegazione Pd al Parlamento europeo: "A molti risulta difficile comprendere come possa ora Renzi eventualmente rientrare dopo le cose che ha detto e le accuse che ha lanciato" ...Da Hong Kong a Wuhan fino alle persecuzioni degli Uiguri: "Il periodo più buio dal massacro del 1989 che pose fine al movimento democratico di piazza Tiananmen", dice Humans Rights Watch nel suo ultim ...