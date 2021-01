Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Aurora Svela il Passato Di Gemma! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio riattacca improvvisamente mentre è al telefono con Gemma, e Tina riferisce delle voci secondo le quali il cavaliere avrebbe un’amante. In studio si scatenano grandi litigi… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, l’assoluta protagonista è stata Gemma. La Galgani è stata dapprima attaccata da Aurora e Tina, e poi ha a lungo parlato con Maurizio. Le cose con lui infatti non vanno più bene come prima. Ecco cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Aurora parla del Passato di Gemma! La Puntata si apre con Gemma. Maria De Filippi dice che ci sono ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di: Maurizio riattacca improvvisamente mentre è al telefono con Gemma, e Tina riferisce delle voci secondo le quali il cavaliere avrebbe un’amante. In studio si scatenano grandi litigi… Nellaquotidiana di, l’assoluta protagonista è stata Gemma. La Galgani è stata dapprima attaccata dae Tina, e poi ha a lungo parlato con Maurizio. Le cose con lui infatti non vanno più bene come prima. Ecco cosa è successodiparla deldiLasi apre con Gemma. Maria De Filippi dice che ci sono ...

