Uomini e Donne Anticipazioni: Davide Donadei Pronto alla Scelta?

Anticipazioni Uomini e Donne: Sebbene il bel tronista Davide Donadei non abbia ancora fatto la sua Scelta, non si sta trattenendo nel dare dimostrazioni d'affetto, soprattutto ad una delle sue due corteggiatrici. Nell'ultima registrazione infatti, il ragazzo ha fatto qualcosa di sorprendente. Vediamo insieme cosa è successo! Anche Uomini e Donne è sempre ricco di colpi di scena, soprattutto da quando il nuovo format vede in studio "grandi e piccoli". In particolare, nella nuova puntata registrata, è successo qualcosa di davvero molto importante che ha sorpreso tantissimi fan del programma. Come di consueto, la prima a sedersi al centro dello studio è stata Gemma Galgani. Il solito filmato prima della sua entrata, ha mostrato il suo cronico sfogo in ...

