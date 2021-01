Tutti i rimedi per le mani secche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oltre al viso, le mani sono la parte del corpo che più si espone agli agenti atmosferici e questo causa una serie di danni, soprattutto durante la stagione invernale. A tal proposito, è fondamentale imparare a proteggerle, sia mediante l’utilizzo di un paio di guanti, sia con una profonda e quotidiana idratazione. In particolare, la continua esposizione delle mani al freddo e al vento gelido, unitamente al riscaldamento che tende a rendere l’aria molto secca, le rendono molto ruvide e screpolate. Anche la scarsa idratazione, poi, contribuisce a rendere le mani molto secche. La problematica delle mani secche riguarda uomini e donne, indistintamente, ed in specifici periodi dell’anno. Oltre ai fattori atmosferici ed ambientali, a determinare la resistenza al freddo, è anche il film ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oltre al viso, lesono la parte del corpo che più si espone agli agenti atmosferici e questo causa una serie di danni, soprattutto durante la stagione invernale. A tal proposito, è fondamentale imparare a proteggerle, sia mediante l’utilizzo di un paio di guanti, sia con una profonda e quotidiana idratazione. In particolare, la continua esposizione delleal freddo e al vento gelido, unitamente al riscaldamento che tende a rendere l’aria molto secca, le rendono molto ruvide e screpolate. Anche la scarsa idratazione, poi, contribuisce a rendere lemolto. La problematica delleriguarda uomini e donne, indistintamente, ed in specifici periodi dell’anno. Oltre ai fattori atmosferici ed ambientali, a determinare la resistenza al freddo, è anche il film ...

