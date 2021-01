Tutti gli attacchi personali di Renzi a Conte: “Con lui vulnus alle regole del gioco. Democrazia non è un reality show” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato l’uscita delle ministre Bellanova e Bonetti dalla squadra di Governo, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è andato più volte all’attacco di Giuseppe Conte. “Con lui stato creato”un vulnus nelle regole del gioco, delle regole democratiche”, ha detto il leader di Iv alla fine di lunga serie di critiche, che vanno dall’ utilizzo “ridondante delle dirette tv” a “quello discutibile della delega ai servizi”, fino a quella che a suo dire è stata una tiepida condanna degli eventi accaduti negli Stati Uniti. “Chi ci segue da casa – ha ammesso lo stesso Renzi – al 99% considera questi fatti banali e insignificanti, è vero. Ma sono i cardini della Democrazia. Il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato l’uscita delle ministre Bellanova e Bonetti dalla squadra di Governo, il leader di Italia Viva, Matteo, è andato più volte all’attacco di Giuseppe. “Con lui stato creato”unnelledel, delledemocratiche”, ha detto il leader di Iv alla fine di lunga serie di critiche, che vanno dall’ utilizzo “ridondante delle dirette tv” a “quello discutibile della delega ai servizi”, fino a quella che a suo dire è stata una tiepida condanna degli eventi accaduti negli Stati Uniti. “Chi ci segue da casa – ha ammesso lo stesso– al 99% considera questi fatti banali e insignificanti, è vero. Ma sono i cardini della. Il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare ...

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - 'Io confido che tutti ci si possa trovare attorno a un tavolo, se c'è volontà'. 'Se c'è la disponibilità di confrontarsi in modo leale e costruttivo, io sono convinto che t ...

