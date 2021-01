Simone Boseman riceve il Gotham Award per Chadwick Boseman

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)Ledwardha accettato ila nome del suo defunto marito,ha ricevuto un tributo postumo all’attore alla cerimonia deis di lunedì eha tenuto il discorso di accettazione in onore del suo defunto marito. Is avevano precedentemente annunciato il tributo ae all’attrice Viola Davis, che ha recitato nell’acclamato film Netflix, Ma Rainey’s Black Bottom. Is hanno ...