Processo Spada, confermata in appello la mafiosità del clan: 17 condanne e 150 anni di carcere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) confermata in appello l’associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. Lo ha stabilito la Prima corte d’Assise d’appello di Roma nel Processo contro il clan di Ostia nei confronti di diciassette persone, per un totale di centocinquant’anni di carcere. Tra i reati contestati, a vario titolo, omicidio, estorsione e usura. “È palese che il sodalizio capeggiato dagli Spada rivesta indiscutibile stabilità e durevolezza – scrivono i giudici nella sentenza – attraverso il dispiegarsi di sistematiche condotte di spoliazione, prepotere, violenza, infiltrazione e intimidazione e che presenti una solida organizzazione”. Confermato il carcere a vita a Roberto Spada, già condannato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021)inl’associazione a delinquere di stampo mafioso per il. Lo ha stabilito la Prima corte d’Assise d’di Roma nelcontro ildi Ostia nei confronti di diciassette persone, per un totale di centocinquant’di. Tra i reati contestati, a vario titolo, omicidio, estorsione e usura. “È palese che il sodalizio capeggiato daglirivesta indiscutibile stabilità e durevolezza – scrivono i giudici nella sentenza – attraverso il dispiegarsi di sistematiche condotte di spoliazione, prepotere, violenza, infiltrazione e intimidazione e che presenti una solida organizzazione”. Confermato ila vita a Roberto, già condannato ...

