Prada Cup 2021 | l’equipaggio di Team Ineos UK ai raggi X Fari puntati sullo skipper Ben Ainslie e sul tattico Giles Scott

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le prime regate ufficiali dellaCup sono sempre più vicine ed è arrivato dunque il momento di scoprire nel dettaglio uno dei tre Challenger:UK. I britannici hanno fatto molta fatica nel corso delle America’s Cup World Series di dicembre, evidenziando delle lacune molto importanti rispetto alla concorrenza soprattutto con vento leggero, ma nelle ultime due giornate di practice race si sono intravisti dei progressi notevoli dal punto di vista velocistico. D’altrondeè la squadra che ha speso più di chiunque altro per questa Coppa America, con un budget dichiarato di 120 milioni di sterline per questo progetto. Il punto di riferimento indiscusso delbritannico è sicuramente Sir Ben, leggenda assoluta della vela olimpica con quattro medaglie d’oro e una ...

Le prime regate ufficiali della Prada Cup sono sempre più vicine ed è arrivato dunque il momento di scoprire nel dettaglio uno dei tre Challenger: Ineos Team UK. I britannici hanno fatto molta fatica ...Luna Rossa ha disputato la America’s Cup in quattro occasioni. Nel 2007 lo scafo italiana giunge alla finale della Louis Vuitton Cup in quel di Valencia e si trova di fronte proprio Team New Zealand.