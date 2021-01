La Serie A su Amazon? Proposta per i diritti tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Serie A potrebbe sbarcare su Amazon: il colosso statunitense prepara l’offerta per i diritti tv del massimo campionato italiano Amazon sta pianificando l’offerta da avanzare alla Lega Serie A per l’acquisizione dei diritti televisivi del massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la Proposta verrà formulata dal colosso di proprietà di Jeff Bezos entro il 26 gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) LaA potrebbe sbarcare su: il colosso statunitense prepara l’offerta per itv del massimo campionato italianosta pianificando l’offerta da avanzare alla LegaA per l’acquisizione deitelevisivi del massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riportato da Bloomberg, laverrà formulata dal colosso di proprietà di Jeff Bezos entro il 26 gennaio. Leggi su Calcionews24.com

