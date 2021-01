Governo: Renzi, 'pronti a discutere di tutto, unico paletto no a destra' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Quali sono gli sbocchi della crisi spetta a Conte deciderlo. Ho messo un solo paletto: no ribaltoni e no alla destra sovranista e antieuropeista. Poi si pronti a discutere di tutto: un Governo con la stessa maggioranza, un Governo tecnico oppure andare all'opposizione. Non ci interessa il nostro destino ma quello del Paese". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Quali sono gli sbocchi della crisi spetta a Conte deciderlo. Ho messo un solo: no ribaltoni e no allasovranista e antieuropeista. Poi sidi: uncon la stessa maggioranza, untecnico oppure andare all'opposizione. Non ci interessa il nostro destino ma quello del Paese". Lo dice Matteoin conferenza stampa.

