TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'Pd sta mediando, credo ancora a maggioranza con Iv'... - Nihal884 : Marcucci al governo ci sono anche il M5S e Leu! Sempre più vergognoso! #lariachetirala7 #lariachetira - siwel44it : RT @gdominici1968: Lo dico dalla fuoriuscita di Renzi, i renziani del @pdnetwork come @AndreaMarcucci vanno tenuti a decantare altro che ca… - 1giornodapecora : #ugdp @ettorerosato Per Marcucci meno del 10% che questo governo possa andare avanti? Mi sembra che @AndreaMarcucci… - Maurizio2LaVen2 : @La7tv @Ariachetira @gennaromigliore Penso che chi ha lavorato di notte x inguaiare i risparmiatori della banca Tos… -

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Non ci vogliono responsabili ma senso di responsabilità per l’Italia. Non vanno accentuati i toni, il Pd sta ancora mediando, Italia Viva ha contribuito a migliorare il Rec ...I tamburi di guerra sono risuonati sino a ieri pomeriggio. Il più fragoroso quello di palazzo Chigi che era facile leggere come tentativo di isolare ancor più Italia Viva ...